Atitech, accordo di lungo termine con Poste Air Cargo. Gianni Lettieri: Consolidamento di una partnership decennale

Atitech e Poste Air Cargo, la compagnia aerea cargo italiana del Gruppo Poste Italiane, hanno firmato un accordo per i prossimi 30 mesi per la manutenzione dell’intera flotta di B737-400 cargo operata dalla compagnia aerea.

«È il consolidamento di una partnership decennale – ha commentato Gianni Lettieri, presidente e amministratore delegato di Atitech –, siamo pronti a supportare Poste Air Cargo nel loro piano di rinnovamento della flotta».

La collaborazione tra le due società è iniziata più di dieci anni fa. Sulla flotta di Poste, Atitech ha completato con successo più di 30 eventi manutentivi pesanti (check C, revisioni, modifiche e interventi in AOG) negli ultimi due anni ed è in grado di realizzare qualsiasi tipo di intervento sul B737NG Freighter, effettuando anche la conversione “passenger to freighter” negli hangar di Napoli Capodichino. Atitech è in grado di supportare tutti i tipi di aeromobili Boeing, sia di corto raggio (B737 CL, NG e MAX, compresi MD80 e MD90) che di lungo raggio (B747, B767, B777, MD11), incluso il B787 di ultima generazione.