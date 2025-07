Atitech investe sul benessere dei dipendenti: nuova iniziativa in collaborazione con Youhealthy

Atitech, la più grande MRO (Maintenance, Repair and Overhaul) indipendente nel mercato EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), con quartier generale presso l’Aeroporto di Napoli-Capodichino, lancia una nuova iniziativa volta a favorire il benessere dei propri dipendenti. In collaborazione con Youhealthy, società specializzata nella promozione della salute e del wellness attraverso la realizzazione di piani alimentari su misura e attività fisica, l’azienda guidata da Gianni Lettieri introduce un programma di consulenze nutrizionali personalizzate, disponibile una volta al mese presso l’infermeria di Capodichino.

Il programma è stato pensato per supportare il personale nell’adozione di uno stile di vita sano e consapevole, offrendo la possibilità di consultare un professionista esperto nel miglioramento del benessere fisico. I partecipanti avranno anche l’opportunità di eseguire il Test BIA, l’analisi avanzata della composizione corporea, per un monitoraggio continuo.

Il primo appuntamento con i nutrizionisti di Youhealthy è previsto per giovedì prossimo 17 luglio. I dipendenti interessati potranno prenotare una visita gratuita rivolgendosi ai responsabili di area.

La collaborazione con Youhealthy è un ulteriore passo avanti nella strategia di sviluppo del capitale umano di Atitech, che mira a creare un ambiente di lavoro più salutare, produttivo e motivante per i suoi dipendenti.

“Atitech riconosce l’importanza di investire sulle persone per raggiungere il successo aziendale”, afferma Gianni Lettieri, Presidente e Amministratore Delegato di Atitech. “La partnership con Youhealthy rappresenta per noi un’opportunità strategica di supportare la crescita e il benessere dei nostri collaboratori, migliorando la loro qualità di vita e al tempo stesso la produttività aziendale”.