Atitech, nuova commessa dalla compagnia lituana KlasJet

KlasJet, il vettore lituano, specializzato in voli charter privati, torna in Atitech Napoli, per effettuare un check manutentivo sul proprio Boeing B737, LY-FLT.

Dal 17 luglio 2019, la configurazione dell’aeromobile è cambiata; la precedente disposizione della cabina che ospitava 122 passeggeri è stata modificata da “FLT in Vilnius” per ospitarne 104.

KlasJet, oltre ad aver richiesto l’attività manutentiva relativa ai “check” dei 12 e 24 mesi, ha anche introdotto una modifica del sistema di protezione da ghiaccio e pioggia che Atitech svolgerà regolarmente e nelle tempistiche contrattuali.

“Atitech è lieta di accogliere nuovamente KlasJet, mettendo a disposizione i propri servizi di alta qualità, know how e flessibilità atti a soddisfare al meglio le aspettative di un cliente così prestigioso e che ha creduto ancora una volta in Atitech”, dichiarano dall’azienda campana.