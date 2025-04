Atitech, Premio di risultato da circa 1.000 euro ai lavoratori – Via al confronto per il rinnovo contrattuale

Un premio di risultato pari a 1.000 euro circa per l’anno 2024: Atitech, la più grande azienda di manutenzione aeronautica presente sul mercato Emea (Europa-Medio Oriente-Africa) con quartier generale a Capodichino (Napoli), ha appena sottoscritto un accordo con le sigle sindacali campane Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Usb per garantire un riconoscimento in busta paga ai dipendenti per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Intanto lo scorso 21 marzo è iniziato il confronto per il rinnovo contrattuale dei lavoratori del settore delle Manutenzioni Aeronautiche.

“Confidiamo che in tempi ragionevolmente brevi si possa giungere a un’intesa tra le parti che possa portare a un complessivo miglioramento sia per gli aspetti normativi che per quelli economici, alla luce dei precedenti confronti con l’interlocutore, il presidente Gianni Lettieri, che nel corso degli anni, di concerto con le Organizzazioni Sindacali ha saputo sempre trovare le giuste soluzioni”, scrivono i sindacati. Che ricordano come la Società napoletana abbia fatto fronte alle gravi crisi sopraggiunte negli ultimi anni, su tutte quella di Alitalia prima e della pandemia da Covid 19 poi, “garantendo sempre tutti i livelli occupazionali e rispettando le scadenze previste per paghe, anticipazioni degli emolumenti della cassa integrazione e integrazioni salariali previste per i lavoratori del trasporto aereo”.

“Del resto, l’accordo raggiunto sul premio di risultato – proseguono i sindacati – è una ulteriore prova dell’attenzione aziendale verso i propri collaboratori. Auspichiamo quindi – concludono – che la stessa disponibilità possa essere riscontrata nell’ambito del confronto per il rinnovo contrattuale allo scopo di soddisfare le legittime aspettative di tutti i lavoratori”.