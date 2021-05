Atitech prima Mro in Europa Covid free. Gianni Lettieri: Vaccinati tutti i dipendenti

“Sono felice di annunciare che tutti i dipendenti della nostra azienda sono stati vaccinati. Atitech è la prima società in Europa di manutenzione aeronautica Covid free”. Lo dichiara il patron della più grande Mro indipendente europea, Gianni Lettieri, in un video pubblicato da Atitech sui canali social.

“Abbiamo messo a disposizione del sistema sanitario campano l’hangar Avio 2 per accelerare la somministrazione dei vaccini ai cittadini napoletani – aggiunge -, facendone un hub vaccinale di eccellenza italiana. Siamo orgogliosi di averlo fatto, anche perché i nostri clienti sanno di poter contare su una struttura che ha a disposizione – conclude Gianni Lettieri – ulteriori hangar per ospitare 16 aerei in linea di lavorazione e 15 nelle aree di parcheggio”.