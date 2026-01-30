Atlante della fame in Italia: 4,2 milioni di famiglie in difficoltà alimentare

di Monica Sozzi, Redazione sito ASviS – Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile – pubblicato l’8 gennaio 2026.

La povertà alimentare in Italia è un fenomeno sempre più diffuso e trasversale. Secondo l’Atlante della fame in Italia 2025, realizzato da Azione Contro la Fame con il contributo di Percorsi di Secondo Welfare e Università degli Studi di Milano, nel 2024 4,2 milioni di famiglie hanno presentato almeno un segnale di deprivazione alimentare: c’è chi non può permettersi un pasto proteico ogni due giorni, chi arriva a fine mese senza soldi per comprare il cibo necessario e chi vive un’insicurezza alimentare cronica. Un dato che restituisce la dimensione strutturale del problema e la sua estensione lungo l’intero territorio nazionale.

I numeri della povertà alimentare

Entrando nel dettaglio, 2,9 milioni di famiglie vivono una condizione di deprivazione alimentare materiale, mentre 681mila nuclei dichiarano di non avere risorse sufficienti per acquistare il cibo necessario. A livello individuale, 766mila persone sperimentano una condizione di insicurezza alimentare moderata o grave, secondo la metodologia Fies (Food insecurity experience scale), uno strumento basato su domande standardizzate che misurano le difficoltà di accesso al cibo adeguato per motivi economici, adottato a livello internazionale e utilizzato anche dall’Istat.

Questi dati si inseriscono in un quadro più ampio di povertà economica: nel 2024 in Italia 2,2 milioni di famiglie si trovavano in povertà assoluta (8,4% del totale) e 5,7 milioni di individui in condizioni di grave deprivazione economica. La povertà alimentare rappresenta quindi una delle manifestazioni più immediate e concrete della fragilità socioeconomica.

Disuguaglianze sociali e territoriali

L’incidenza della povertà alimentare è più elevata tra le famiglie residenti nel Sud, nei nuclei con tre o più figli, tra quelli con componenti stranieri e quando la persona di riferimento è giovane (fino a 34 anni) o ha un basso livello di istruzione. I fattori più correlati alla deprivazione alimentare restano bassi redditi, precarietà lavorativa e difficoltà di accesso alle cure sanitarie.

Il Rapporto evidenzia un elemento chiave: avere un lavoro non è sempre una protezione. Nelle famiglie con bassa intensità lavorativa l’incidenza della deprivazione alimentare raggiunge il 43%, mentre tra quelle con almeno un disoccupato supera il 41%. Anche il mancato accesso alle cure pesa in modo significativo: tra chi rinuncia a visite o trattamenti sanitari per motivi economici, la deprivazione alimentare è presente nel 47,1% dei casi.

Le politiche pubbliche e le iniziative territoriali

Il contrasto alla povertà alimentare si fonda oggi su un mix di misure pubbliche e iniziative del Terzo Settore. A livello nazionale, strumenti come la Carta “Dedicata a Te” e il Reddito alimentare forniscono un sostegno immediato, ma restano misure prevalentemente emergenziali, spesso prive di servizi di accompagnamento verso l’autonomia. A livello territoriale stanno emergendo approcci più integrati. In sette Città metropolitane (Milano, Torino, Bologna, Roma, Bari, Napoli e Firenze) sono state avviate food policy, intese come politiche alimentari locali, che si intrecciano in misura crescente con il welfare territoriale e con azioni di inclusione sociale e lavorativa: empori solidali, tessere spesa e progetti di recupero delle eccedenze alimentari.