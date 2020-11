Atlantia: da misure anti covid significativa riduzione volumi traffico, in Italia -26,6%

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Nei primi nove mesi il traffico autostradale ha registrato un calo del 26,6% in Italia, del 30,9% in Spagna, del 23,2% in Francia, del 34,7% in Cile, dell’11,8% in Brasile e del 14,6% Messico. Lo rende noto Atlantia che oggi ha pubblicato i risultati dei primi nove mesi dell’anno ricordando che a partire dalla fine di febbraio del 2020, le restrizioni normative alla mobilità adottate da numerosi governi, a seguito dell’espansione a livello globale della pandemia da Covid-19, hanno generato una significativa riduzione dei volumi di traffico sulle infrastrutture autostradali e aeroportuali in concessione al gruppo.