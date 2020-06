Atlantia: in primo trimestre traffico passeggeri Adr -33,3%

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – Nei primi tre mesi dell’anno, il sistema aeroportuale romano ha consuntivato un volume di passeggeri pari a 6,8 milioni in calo del -33,3% rispetto al primo trimestre 2019. A partire dal 20 febbraio, conseguentemente alle misure di contenimento della pandemia causata dal Covid-19, il traffico aereo ha subito una forte diminuzione dei volumi (-65,9%) anche a causa della chiusura delle frontiere, misura adottata da numerosi Paesi. Lo rende noto Atlantia in un comunicato in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre dell’anno.