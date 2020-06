Atlantia: relazione trimestrale predisposta in prospettiva continuità aziendale

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Nella predisposizione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2020 è stata confermata la valutazione della capacità di Atlantia di continuare a operare in continuità, come richiesto dalle norme di legge e dai principi contabili di riferimento, sulla base delle motivazioni già ampiamente commentate nella Relazione Finanziaria Annuale 2019”. Lo rende noto Atlantia in occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre.