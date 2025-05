Atletica, a Guangzhou doppio pass iridato per gli azzurri

Roma, 10 mag. (askanews) – Doppio pass mondiale per la velocità azzurra alle World Relays di Guangzhou (Cina). Volano ai Mondiali di Tokyo (e alla finale della manifestazione, in programma domani) gli uomini del quartetto veloce e le ragazze del miglio. La 4×100 maschile chiude in 38.16 (quinto tempo assoluto), grazie all’ottimo comportamento di Eseosa Desalu, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, mentre la 4×400 donne composta da Ilaria Accame, Anna Polinari, Alessandra Bonora e Alice Mangione conclude la propria corsa in 3:27.03, anche in questo caso quinto crono di qualificazione. Finale anche per la 4×100 mista composta da Alice Pagliarini, Gaya Bertello, Andrea Federici e Samuele Ceccarelli, il cui 41.15 (che sarebbe il crono della miglior prestazione italiana, in questa prova che è agli esordi assoluti) è stato attribuito solo dopo lungo tempo, per un guasto al cronometraggio elettrico. Una nota sui risultati specifica che si tratta di un crono “unofficial”. In ogni caso, il team della 4×100 mista sarà di nuovo in gara domani, nella finale di questa affascinante specialità. Ma tra 24 ore saranno di nuovo in campo anche i 3 quartetti eliminati oggi, per il round che assegnerà altri 6 posti per i Mondiali di Tokyo di settembre. In corsa la 4×100 donne (qui undicesima con 43.30), la 4×400 mista (undicesima con 3:15.64) e la 4×400 uomini (diciassettesima con 3:04.01). Foto Grana/Fidal