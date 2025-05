Atletica, Battocletti record europeo 5 km a Tokyo con 14:32

Roma, 3 mag. (askanews) – Nuova splendida impresa di Nadia Battocletti. La campionessa azzurra firma il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14:32 a Tokyo. Nella capitale giapponese, che a settembre ospiterà i Mondiali, abbassa di sette secondi il primato stabilito in questa stagione dall’olandese Diane Van Es con 14:39 nel Principato di Monaco, lo scorso 9 febbraio. È l’ennesima dimostrazione di classe per l’argento olimpico di Parigi nei 10.000 metri, quattro volte regina d’Europa in meno di un anno, fresca di medaglia d’oro sui 10 km a Lovanio dopo i trionfi su pista, 5000 e 10.000 a Roma, e nel cross ad Antalya. Battuto invece di tredici secondi il suo primato italiano di 14:45 siglato nell’ottobre 2023 a Riga. “Questo record significa tanto per me”, le parole di Nadia Battocletti che a Tokyo si era piazzata settima nei 5000 alle Olimpiadi del 2021. “È stata una gara molto veloce, qui ho realizzato un sogno e spero di riuscirci anche ai prossimi Mondiali”.