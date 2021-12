Bolzano, 31 dic. – (Adnkronos) – Dawit Seyaum vince la BoClassic 2021 la tradizionale corsa di San Silvestro che va in scena per le strade del centro di Bolzano. L’atleta etiope si impone nella 47ma edizione della corsa altoatesina completando i 5 km della prova con il tempo di 15’22” davanti alla keniana Norah Jeruto, distanziata di 2″. Terzo posto per l’azzurra Nadia Battocletti (15’55”) che riporta l’Italia sul podio di questa competizione.