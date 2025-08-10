Atletica, Di Sabato argento nella marcia agli Europei Under 20

Roma, 10 ago. (askanews) – Ancora una medaglia dalla marcia azzurra. L’Italia centra il sesto podio agli Europei under 20 di Tampere con il pugliese Giuseppe Disabato autore di una prova di grande spessore tecnico, all’attacco fin dal primo metro, in un appassionante duello con lo spagnolo Joan Querol. Il diciottenne azzurro è d’argento con il record italiano juniores di 39:20.87 nei 10.000 di marcia su pista, lo spagnolo si migliora di oltre un minuto e mezzo e si prende l’oro con il record dei campionati di 39:10.04, staccando Disabato negli ultimi 600 metri. L’azzurro delle Fiamme Gialle, barese di Cassano delle Murge, è una garanzia: medaglia per il quarto anno consecutivo nelle manifestazioni internazionali, argento nel 2022 agli Europei U18 di Gerusalemme, bronzo nel 2023 agli Europei U20 sempre a Gerusalemme e bronzo nel 2024 ai Mondiali U20 di Lima. Oggi un’altra soddisfazione, da condividere con il coach (e zio) Antonio ‘Tony’ Esposito. Sesta piazza per Alessio Coppola con il personale di 41:23.40, settimo Omar Moretti con 42:01.88.(Foto Grana/Fidal)