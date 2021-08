Atletica: Diamond League, 4 azzurri tra le stelle di Eugene

Eugene, 19 ago. – (Adnkronos) – È la pista dei sogni. Lo stadio dei Mondiali del prossimo anno. Fascino e leggenda si respirano in ogni centimetro di Hayward Field, in ogni istante del Prefontaine Classic di Eugene, classicissima dell’atletica mondiale, in Oregon, Stati Uniti. Un viaggio lunghissimo, nove ore di fuso orario, ma un’esperienza utile, preziosa, per gli azzurri Andrea Dallavalle, Gaia Sabbatini, Federica Del Buono e Alessia Trost, per confrontarsi ancora con il top mondiale e per proseguire al meglio la stagione delle Olimpiadi di Tokyo. È faraonica la tappa numero otto della Wanda Diamond League, una autentica reunion di ori olimpici: sabato sera in diretta su Sky Sport Arena (dalle 22 fino a mezzanotte), quando a Eugene sarà l’ora di pranzo.