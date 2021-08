Atletica: Diamond League, Desalu e Tamberi in gara a Losanna (2)

(Adnkronos) – La due giorni di Losanna inizia mercoledì con il salto in alto nella piazza centrale, alle ore 18, per uno spettacolare “city event”. Come noto, è qui che sarà la prima uscita da campione olimpico di Gianmarco Tamberi. Si rinnova il duello con Mutaz Barshim, fenomeno del Qatar con cui il marchigiano delle Fiamme Oro a quota 2,37 ha condiviso il successo di Tokyo, gesto-simbolo dell’amicizia tra i due fuoriclasse. Tutto il podio dei Giochi in pedana, anche il bronzo del bielorusso Maksim Nedasekau. In caccia di una misura significativa il torinese Marco Fassinotti (Aeronautica), tornato quest’anno a 2,26 conquistando il tricolore a Rovereto. Tra gli atleti “top” annunciati i russi Ilya Ivanyuk (leader mondiale dell’anno a quota 2,37 in coabitazione con i tre medagliati olimpici) e Mikhail Akimenko, insieme all’ucraino Andriy Protsenko.