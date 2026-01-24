Atletica, domenica Nadia Battocletti al Campaccio

Roma, 24 gen. (askanews) – Entra nel vivo la stagione dell’atletica. Si fa sul serio con un fine settimana ricco di protagonisti ed è in arrivo una super domenica che vedrà impegnati i big azzurri a cominciare da Nadia Battocletti, attesa nel 69esimo Campaccio Cross Country. La bicampionessa europea di corsa campestre, argento olimpico e mondiale dei 10.000 oltre che bronzo iridato dei 5000, va in caccia del secondo successo di fila nella classicissima di San Giorgio su Legnano (Milano): a sfidare la trentina delle Fiamme Azzurre ci sarà soprattutto la burundese Francine Niyomukunzi, vincitrice nel 2024, e anche Elvanie Nimbona (Caivano Runners), quarta l’anno scorso, che ha da poco ottenuto la cittadinanza italiana. “Arrivo al Campaccio dopo tre settimane di raduno in Toscana, in un clima che mi ha permesso di allenarmi bene, con costanza, sono in salute – le parole di Nadia Battocletti – Preferisco sempre rimanere vicino casa perché non mi trovo bene ad altitudini elevate e non mi piace cambiare routine, per cui in genere mi alleno in altura al massimo a 1400 m, sull’altopiano di Asiago. Gli obiettivi più grandi sono i Campionati Mondiali di Atletica Indoor a Torùn e i Campionati Europei in pista a Birmingham ad agosto, in mezzo ci saranno delle tappe di passaggio ma pensate per finalizzare i grandi appuntamenti. Sarà un bel Campaccio e una bella sfida con Francine Niyomukunzi, c’è una bella e positiva rivalità tra noi, la mia tattica dipenderà anche dal fango e dal tempo. Il Campaccio la definisco come ‘famiglia’ perché sono sempre venuta qui fin da piccola insieme ai miei genitori”. Tra gli uomini annunciato il keniano Mathew Kipkoech Kipruto, primo e secondo nelle ultime due edizioni della Cinque Mulini, e in chiave azzurra Ala Zoghlami (Fiamme Oro). Diretta tv domenica mattina su RaiSport dalle 11.10 alle 13, differita su www.atleticaitaliana.tv e app SportFace disponibile negli store digitali. (foto Grana/Fidal)