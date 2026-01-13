Atletica, Furlani al Golden gala: “Olimpico emozione unica”

Roma, 13 gen. (askanews) – Un volo mondiale allo stadio Olimpico di Roma. Il Golden Gala Pietro Mennea ha annunciato il secondo grande nome per l’edizione 2026, in programma giovedì 4 giugno. A illuminare la quinta tappa della Wanda Diamond League sarà il campione del mondo del salto in lungo Mattia Furlani, idolo di casa, pronto a decollare davanti alla tribuna Tevere.

“Sono contentissimo, non vedo l’ora di tornare a saltare all’Olimpico – ha detto Furlani – Lo scorso anno è stata un’emozione unica. Spero ci sarà un tifo caloroso come la prima volta e sarà sicuramente un’altra esperienza importante, anche in preparazione dei Campionati Europei di Birmingham”.

Per l’azzurro sarà la seconda partecipazione consecutiva al Golden Gala, dove si è classificato secondo nel 2025, in una stagione che l’ha portato ai vertici mondiali del salto in lungo con l’oro indoor di Nanchino e l’oro all’aperto di Tokyo, oltre al secondo posto nella finale della Wanda Diamond League a Zurigo. All’Olimpico, Furlani ha anche conquistato la medaglia d’argento agli Europei di Roma 2024, poche settimane prima di vincere il bronzo alle Olimpiadi di Parigi.

Il nome di Furlani si aggiunge a quello dell’altra stella azzurra Nadia Battocletti, già annunciata nei 5000 metri: nelle prossime settimane saranno svelati altri campioni internazionali per un cast che sarà stellare anche nella 46esima edizione. E’ già aperta la biglietteria per assistere a un’imperdibile notte di atletica: i tagliandi si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati. (Foto Grana/Fidal)