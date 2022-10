Atletica, in duemila ai nastri di partenza della Neapolis Marathon

Duemila atleti per correre e colorare a festa il centro di Napoli libero dalle auto. È tutto pronto per la seconda edizione della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, la competizione internazionale in programma domani e che dallo scorso anno ha riportato la tradizionale gara sulla distanza dei 42,195 km tra le strade della città di Partenope. Una sfida dal grande fascino lungo un percorso disegnato tra monumenti storici e bellezze naturali, dove campeggia il mare e dove il Vesuvio si vede da una prospettiva che l’ha reso famoso nel mondo. Al centro gli atleti, a partire dai favoriti: nella maratona tutti sono chiamati a fare i conti con Hosea Kisorio Kimeli (Kenya) un personale di 2.18.37, tempo ottenuto l’anno scorso proprio a Napoli, quando vinse la prima edizione della Neapolis Marathon. Tra le donne sulla carta sarà lotta a due tra Lenah Jerotich (Kenya, che sulla distanza vanta 2.37.10) e Petra Pastorova (Repubblica Ceca, 2.36.44). Fitta la pattuglia di contendenti al titolo della mezza maratona (che parte e arriva come per la gara regina da piazza del Plebiscito, dove da venerdì 20 è attivo il Villaggio dedicato allo sport e alla sana nutrizione): al via Paul Tiongik (Kenya, accredito di un tempo sui 21,097 km di un solo secondo superiore all’ora), il vincitore del 2021 Panuel Mkungo (Kenya, best time 1.1.15), Bernard Musau Wambua (Kenya, 1.00.41), Jean Marie Vianney (Burundi, 1.03.43), Leonce Nukuru (1.04.01) e Peter Ngung’u Wanyike (1.02.48). Tra le donne, i favori della vigilia vanno invece a Winfrida Morra Moseti (Kenya, accreditata di un tempo record sulla mezza di 1.17.22) e Nancy Kerubo (Kenya, 1.16.10). Ma quella partenopea si annuncia come una festa che coinvolgerà tutto il mondo. Sono infatti ben 28 le nazioni rappresentate al via delle due maggiori competizioni: tra queste ci sono Argentina, Armenia, Belgio, Canada, Ecuador, Estonia, Francia, Filippine, Germania, Gran Bretagna, Israele, Messico, Norvegia, Marocco, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, San Marino, Spagna, Ungheria. Partenza alle 8.30 da piazza del Plebiscito (dove sarà posto anche lo striscione di arrivo), con il via simultaneo per maratona, mezza maratona e Sea Run, la non competitiva sulla distanza di 8 km. Le prime due si svilupperanno lungo lo stesso percorso di 21,097 km, che i maratoneti dovranno percorrere due volte, con attraversamento tra l’altro di via Partenope, via Caracciolo, viale Dhorn, via Acton, Molo San Vincenzo, via Marina, via De Gasperi, piazza Municipio, via San Carlo e piazza Trieste e Trento. La non competitiva invece attraverserà tra le altre via Cesario Console, via Partenope, via Caracciolo con arrivo sempre a piazza del Plebiscito. Affascinante e ricca di spunti anche la Fast Walk svoltasi questa mattina: dieci chilometri più quattro di passaggi speciali che hanno toccato luoghi di grande fascino come il museo Mann, Napoli sotterranea, le catacombe di San Gennaro (grazie ad una speciale autorizzazione attraversata nel senso ospedale di San Gennaro-Capodimonte), Palazzo Reale e diversi vicoli caratteristici. Una camminata guidata, non competitiva, ad andatura sportiva di 4 km orari che ha visto coinvolte trecento persone.