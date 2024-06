Atletica, Jacobs: “Ho rischiato di non camminare più, mai mollare”

Roma, 18 giu. (askanews) – Non arrendersi alle prime difficoltà e insistere verso il proprio obiettivo. E’ il messaggio social di Marcell Jacobs che ha voluto rispondere con un lungo post su Instagram e una lunga lista di vittorie accompagnata a una cronologia degli stop che ha dovuto superare, dal 2015, l’infortunio gravissimo per il quale non si sapeva se potevo tornare a correre al 2013, con la lesione della guaina del nervo sciatico con il rischio di quasi non camminare più: “Tutto questo è per dirvi di non arrendervi alla prima difficoltà, di non mollare quando vi sembra andare tutto male, di resistere e continuare a lottare, di credere veramente in quello che è il vostro sogno e affrontare tutte le difficoltà che la vita vi metterà davanti! – ha chiosato Jacobs -. È solo con dedizione, duro lavoro e focalizzazione sull’obiettivo che si raggiungono i propri sogni, e come l’ho fatto io lo potete fare anche voi! Perché io credo in voi!”. Fra i numerosi messaggi ricevuti spicca quello della mental coach Nicoletta Romanazzi che ha seguito il campione olimpico nei momenti più complicati: “E’ esattamente così, non possiamo evitare i momenti difficili, gli ostacoli, le cadute, gli errori, i fallimenti, ma possiamo lavorarci per trasformarli in nuove consapevolezze che ci permetteranno di raggiungere risultati ancora migliori. E tu ne sei una prova vivente. Chapeau”.