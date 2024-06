Atletica, Jacobs impressiona: vince in 9″92 a Turku, Ali 9″96

Roma, 18 giu. (askanews) – Fantastica Italia a Turku, in Finlandia, nella tappa Gold del Continental Tour. Dopo aver corso i 9″99 in batteria Marcell Jacobs ha stampato in finale un 9″92 mostruoso, che non ammette repliche. Per la prima volta sotto i 10″ anche Chituru Ali che ha chiuso in 9″96. Primo e secondo posto per gli azzurri.

La partenza di Chituru Ali è stata decisamente migliore rispetto a quella di Jacobs, il più giovane dei due azzurri è rimasto in testa fino a 30 metri dalla fine, ma sul lanciato si è rivisto quel Marcell capace di vincere la medaglia d’oro a Tokyo 2021. Se la condizione a metà giugno è questa a Parigi si potrà sognare veramente in grande con Jacobs ormai ritrovato e Ali sempre più in fiducia.