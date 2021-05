Atletica: La Torre, ‘alla World Relays in Polonia raggiunto risultato storico’

Roma, 3 mag. – (Adnkronos) – “Torniamo in Italia con un plauso incondizionato per il gruppo velocità per come ha lavorato in questi anni, in modo coeso e affiatato e costruendo un grande spirito di squadra. Più del medagliere parla la classifica a punti delle cinque gare olimpiche: siamo primi con 32 punti davanti ai Paesi Bassi (20) e al Giappone (18). È un risultato storico”. Il direttore tecnico dell’atletica italiana, Antonio La Torre, commenta così i risultati degli azzurri alle World Relays di Chorzow. L’Italia torna dalla Polonia con la qualificazione olimpica di tutte e 5 le staffette oltre a due medaglie d’oro e una d’argento. Un bottino che decreta il primo posto nel medagliere.