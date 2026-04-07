Atletica, maratona fuori dai Mondiali dal 2030

Roma, 7 apr. (askanews) – Svolta storica per l’atletica leggera: la maratona non farà più parte del programma dei Mondiali a partire dal 2030. La decisione è stata annunciata da World Athletics e prevede la creazione di Campionati Mondiali di Maratona autonomi, separati dalla rassegna iridata tradizionale.

La distanza regina dei 42,195 km resterà ancora in calendario nelle edizioni del 2027 e del 2029, per poi uscire definitivamente dal programma. Il nuovo format introdurrà un evento annuale dedicato esclusivamente alla maratona, con gare maschili e femminili che si alterneranno di anno in anno, mentre resteranno comunque in programma i Mondiali di corsa su strada.

La scelta segna un cambiamento profondo nell’organizzazione dell’atletica mondiale e potrebbe aprire interrogativi anche sulle altre discipline su strada, come la marcia, il cui futuro nel contesto iridato non è stato ancora chiarito.

Il presidente di World Athletics, Sebastian Coe, ha spiegato le ragioni della decisione: “Pochi eventi sportivi hanno il peso e la risonanza della maratona; essa rappresenta sia una prova delle massime prestazioni sia una celebrazione della partecipazione di massa. Si tratta di un’occasione per creare una celebrazione mondiale dedicata alla maratona, che ne onori il patrimonio storico e allo stesso tempo rifletta lo spirito globale dei corridori”.

Avviati anche colloqui esplorativi per ospitare la prima edizione nel 2030 ad Atene, considerata la patria simbolica della maratona.