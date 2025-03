Atletica, Mondiali indoor: domani partenza azzurra per Nanchino

Roma, 17 mar. (askanews) – È l’ora della partenza azzurra per i Mondiali indoor di Nanchino. Nella serata di martedì un gruppo di atleti italiani decollerà alla volta della Cina, dove venerdì prenderà il via l’edizione n. 20 della rassegna iridata al coperto, a solo un anno dall’edizione di Glasgow, e sul cammino che porta all’appuntamento principale della stagione, i Mondiali di Tokyo in settembre. Verso l’Oriente decolleranno martedì anche i freschi campioni europei indoor di Apeldoorn Andy Diaz (triplo) e Zaynab Dosso (60) mentre ha già raggiunto la Cina l’argento continentale del lungo Mattia Furlani, e partiranno nei prossimi giorni i pesisti Leonardo Fabbri e Zane Weir in gara nella domenica conclusiva. La manifestazione che si svolge nel nuovo impianto del Nanjing Cube era stata inizialmente assegnata a Nanchino per il 2020 ed era poi slittata a causa della fase più acuta della pandemia, trovando posto in calendario cinque anni più tardi. (Foto Grana/Fidal)