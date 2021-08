Atletica: Mondiali Under 20, Melluzzo sesto nei 100 metri

Nairobi, 19 ago. – (Adnkronos) – Sesto posto e un po’ di amarezza per Matteo Melluzzo nella finale dei 100 metri ai Mondiali under 20 di Nairobi. Lo sprinter siciliano non riesce a esprimersi sui livelli della semifinale (macinata in 10.29) e chiude in 10.49 (-0.2), nella gara che incorona campione del mondo il velocista del Botswana Letsile Tebogo (10.19) e che, su pista umida, dopo il temporale del primo pomeriggio, assegna le medaglie d’argento e di bronzo con 10.28 e 10.32, rispettivamente al sudafricano Benjamin Richardson e al cubano Shainer Rengifo Montoya.