Atletica, Ntakarutimana e Battocletti vincono il Campaccio

Roma, 25 gen. (askanews) – Il burundese Egide Ntakarutimana e l’azzurra Nadia Battocletti hanno vinto la 69esima edizione del Campaccio Cross Country, classica sulla di cross disputata a San Giorgio su Legnano. La gara maschile ha incoronato Ntakarutimana, solo al traguardo in 30:38, dopo un attacco che ha lasciato indietro l’ugandese Dolphine Chelimo, secondo in 30:45, ed il burundese Celestin Ndikumana, terzo in 30:45. Primo degli italiani e sesto assoluto, dopo una gara di grande coraggio, Luca Alfieri (Atl. Casone Noceto) con il crono di 31:06. La gara femminile ha incoronato Nadia Battocletti che ha iniziato ad impartire un ritmo decisamente più veloce al quale hanno provato a resistere Elvanie Nimbona, Emily Collinge e Francine Niyomukunzi, tutte con un ritardo di 10 secondi all’inizio del terzo giro. Vittoria in scioltezza per l’azzurra che ferma il cronometro a 21:10, rifilando alla rivale burundese Francine Niyomukunzi che chiude in volata in 21:32, anticipando Elvanie Nimbona che, con 21:33, l’ha spuntata a sua volta su Emily Collinge. Il podio italiano è completato da Lucia Arnoldo, (Atl. Dolomiti Belluno), quinta assoluta in 21:52.