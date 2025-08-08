Atletica, Tamberi in forse per i mondiali di Tokyo

Roma, 8 ago. (askanews) – Gimbo Tamberi potrebbe non prendere parte ai prossimi mondiali di Tokyo. “Devo capire se ha senso accelerare per fare i Mondiali oppure se prendermi più tempo e finalizzare il recupero alle prossime tre stagioni che portano alle Olimpiadi di Los Angeles, nel 2028” ha detto. Domenica l’oro olimpico dei Giochi di Tokyo tornerà in pedana ad Heilbronn, in Germania, per una gara aggiunta in questi giorni: il 2,12 saltato la settimana scorsa in occasione degli Assoluti a Caorle “è stato destabilizzante, uno shock”. Soprattutto per chi ha dimostrato di sapere volare sempre alto, fino ai 2,39. Ora Tamberi vuole capire “quale è il mio stato attuale: è soprattutto una prova con me stesso, perché se la misura è tra 2,10 e 2,20 ci sarà da riflettere”. Anche in considerazione del fatto che la moglie Chiara Bontempi lo renderà padre proprio in concomitanza con i Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre.