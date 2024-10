Atletica, trionfo keniaano nella nuova mezza maratona di Roma

Roma, 20 ott. (askanews) – È una gara veloce la prima edizione della Wizz Air Rome Half Marathon, la nuova mezza maratona della Capitale, oltre che una festa di corsa per migliaia di podisti in uno scenario unico al mondo. Doppietta del Kenya sul traguardo di fronte al Colosseo con il successo tra gli uomini di Emmanuel Wafula in 59:58. Aveva già trionfato quest’anno sulla stessa distanza alla RomaOstia di inizio marzo in 1h01:10 e stavolta dopo essere andato in fuga al tredicesimo chilometro scende sotto il muro dell’ora, soglia dell’eccellenza internazionale. Quasi un minuto il vantaggio nei confronti del connazionale Gideon Kiprotich Rop che al termine dei 21,097 km chiude in 1h00:57 e terzo ancora un keniano, Antony Kimtai (1h02:23). Sesto posto per Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro), il migliore degli italiani con il tempo di 1h05:34. Notevole anche il crono della vincitrice Nancy Sang che domina in 1h06:52 staccando l’etiope Fantu Worku (1h07:30) e l’altra keniana Evaline Chirchir (1h07:47).