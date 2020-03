ROMA (ITALPRESS) – Atletico Madrid e Psg volano ai quarti di Champions League al termine delle gare valide come ritorno degli ottavi di finale della competizione. Esce il Liverpool, squadra detentrice del titolo. Ad Anfield, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, gli uomini di Simeone eliminano i campioni d’Europa in carica passando per 3-2 in trasferta dopo l’1-0 dell’andata firmato da Saul Niguez. Wijnaldum nel primo tempo sblocca il tabellino, poi Firmino manda avanti i Reds ai supplementari. L’uomo che non ti aspetti, Marcos Llorente, sigla una doppietta nel giro di 8 minuti, mentre Morata chiude i conti allo scadere qualificando gli spagnoli.

Il Psg ha avuto la meglio del Borussia Dortmund per 2-0 e in virtu’ del 2-1 per i tedeschi maturato all’andata sono i parigini a superare gli ottavi. Al Parco dei Principi si e’ giocato a porte chiuse per via dell’emergenza coronavirus e le due reti che valgono vittoria e il passaggio portano le firme di Neymar al 28′ con un colpo di testa da corner e di Bernat con una deviazione sotto misura nel recupero del primo tempo. Nel finale maxi rissa con Emre Can espulso e Di Maria, diffidato e gia’ sostituito, ammonito dalla panchina.

(ITALPRESS).

L’articolo Atletico Madrid e Psg ai quarti di Champions, fuori il Liverpool proviene da Italpress.