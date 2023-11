Atp Finals Torino, Alcaraz batte Medvedev: in semifinale con Djokovic

Roma, 17 nov. (askanews) – Nella sfida che ha aperto la terza ed ultima giornata dei round robin del “Gruppo Rosso” alle Atp Finals di Torino, Carlos Alcaraz, numero due del seeding, ha regolato 64 64, in un’ora e venti minuti di partita, il russo Daniil Medvedev (n.3), rendendo di fatto solo un’esibizione di lusso quella di stasera tra Alexander Zverev ed Andrey Rublev (soldi e punti per il ranking a parte). Per effetto di questo risultato lo spagnolo, che chiude in testa il “Gruppo Rosso”, nelle semifinali di sabato – di super lusso con tutti i primi quattro del ranking – affronterà Novak Djokovic, secondo nel “Gruppo Verde”, mentre il russo dovrà vedersela con Jannik Sinner, l’unico approdato imbattuto al penultimo atto.

“Sono felicissimo di essere in semifinale alla mia prima partecipazione – dice raggiante il 20enne di El Palmar -. Dovevo giocare un match perfetto contro un giocatore che è davvero molto forte e ci sono riuscito. Già nella partita precedente mi ero adattato meglio alla superficie ed oggi sono migliorato ancora. Ho cercato di essere più aggressivo che potevo contro Daniil: in effetti con il mio team sto lavorando per riuscire a farlo in ogni partita”.

“Sono molto contento di affrontare Djokovic – aggiunge – mi sono preparato per affrontarlo. Sono rimasto ‘encantado’ dal livello al quale sta giocando Jannik in queste Finals: per me è un modello”, sottolinea candidamente lo spagnolo.