Atreju, Conte: Schlein e io dovevamo andare insieme a sfidare Meloni

Roma, 10 dic. (askanews) – “Due contro uno, Meloni non avrebbe avuto gioco facile, dovevamo andare entrambi ad Atreju, sia io che schlein, a evidenziare le contraddizioni del centrodestra, a dire che sulle banche, sulla politica estera, litigano ogni giorno”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, nell’intervista speciale ‘Faccia a faccia’ in onda stasera alle 22.30 su Rainews24.

Ha aggiunto Conte: “Non scherziamo, non è vero che io faccia più il pungolo alla Schlein che a Meloni, ogni giorno urliamo contro quello di sbagliato che fa questo governo”.