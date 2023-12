Atreju, Schlein: Meloni prenda le distanze da Abascal, è un eversore

Roma, 13 dic. (askanews) – Giorgia Meloni dovrebbe “prendere le distanze” dalle parole di Santiago Abascal su Pedro Sanchez. La segretaria Pd lo ha detto parlando in conferenza stampa: “Abbiamo appreso della presenza del leader di Vox come ospite ad Atreju e stiamo ancora aspettando di sapere cosa pensi gm del fatto che Abascal è un eversore e che ha detto che ps debba essere appeso per i piedi. Ci chiediamo se lo dirà anche da quel palco. In ogni caso, visto che l’ha ospitato a palazzo Chigi in pompa magna sarebbe interessante che prendesse le distanze da queste gravi affermazioni”.