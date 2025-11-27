Atreju, Schlein: Meloni scappa ancora dal confronto

Roma, 27 nov. (askanews) – Giorgia Meloni “è scappata un’altra volta dal confronto, questa è la verità”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein a ‘Piazzapulita’.

“Mi dispiace che Giorgia Meloni abbia rifiutato di fare il confronto con me, tanto più che l’anno scorso prima delle europee aveva accettato. Forse oggi faccio più paura, visti i risultati elettorali. Vuole fare il confronto anche con Giuseppe Conte? Benissimo portasse anche Matteo Salvini. Vuole fare il confronto di coalizione? Benissimo, portasse anche Tajani e noi portiamo anche Fratoianni e Bonelli. Facciamo un confronto di coalizione però”, ha concluso.