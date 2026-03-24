Attacchi con drone nel centro di Leopoli, in fiamme un palazzo

Sette persone rimaste ferite nella città ucraina

Leopoli, 24 mar. (askanews) – I servizi di emergenza ucraini sono intervenuti sul luogo di un attacco con droni a Leopoli, nell’Ucraina occidentale, in cui almeno sette persone sono rimaste ferite, secondo le autorità. La Russia ha lanciato martedì uno dei suoi più grandi attacchi diurni contro l’Ucraina, con “oltre 400 droni”, dopo una notte già caratterizzata da massicci raid, ha dichiarato all’AFP il portavoce dell’aeronautica ucraina Yuriy Ignat.