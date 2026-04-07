Attacchi Usa-Israele contro ponti e ferrovie in Iran

Media iraniani: catene umani di civili per difenderli

Teheran, 7 apr. (askanews) – In Iran gli attacchi di Stati Uniti e Israele hanno colpito diverse infrastrutture civili, fra cui ponti, ferrovie e una autostrada. Nelle immagini quello che rimane del ponte nei pressi di Amin Abad, nella provincia iraniana di Zanjan.L’elenco dei danni è stato comunicato dalle autorità iraniane e confermato dal governo israeliano.Benjamin Netanyahu ha detto che l’esercito avrebbe distrutto infrastrutture usate dalle Guardie della Rivoluzione, mentre ieri sarebbero stati distrutti aerei e decine di elicotteri in una base dell’Aeronautica Militare iraniana.Secondo quanto riferito dai media iraniani, che hanno pubblicato anche alcune immagini, gruppi di civili, definiti dal regime “patrioti”, stanno dando vita a catene umane su ponti e centrali elettriche del Paese per difenderle, dopo le minacce americane e israeliane di colpire le infrastrutture civili.