“Attacco dalla Cina”. Poi la tv di Taiwan si scusa: Errore nella messa in onda

L’emittente televisiva di Taiwan Chinese Television System si è dovuta scusare per avere provocato il panico tra i telespettatori, dopo avere riportato, per errore, una serie di titoli riguardanti un attacco della Cina all’isola. Tra i sottotitoli dal tono allarmistico ci sono: “New Taipei colpita dai missili teleguidati dei comunisti” ed “esplosioni, navi e strutture danneggiate al porto di Taipei“. L’emittente televisiva ha attribuito la cantonata a un errore nella messa in onda di contenuti riguardanti le esercitazioni di prevenzione ai disastri. “Cts offre le sue sincere scuse per il panico causato tra il pubblico da questo grave errore”, ha dichiarato l’emittente in una nota, aggiungendo che i responsabili del disguido tecnico saranno puniti per la loro negligenza. “Come emittente pubblica, non possiamo tollerare tali errori, e ancora una volta ci scusiamo con il pubblico”, ha puntualizzato la Cts. L’episodio giunge in un momento di forti preoccupazioni a Taiwan per l’eventualità di un’invasione dalla Cina, aumentate ulteriormente dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Taiwan resta il nodo più difficile da sciogliere tra Cina e Stati Uniti, con Pechino che si oppone a ogni forma di riconoscimento internazionale dell’isola, e ne rivendica la sovranità, minacciando la “riunificazione”, pacifica o meno, con la Repubblica Popolare Cinese.