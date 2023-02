Attacco hacker ad emittenti russe: in onda le sirene dell’allarme aereo

Diverse emittenti televisive e radiofoniche russe sono state oggetto di attacchi informatici della durata di una decina di minuti durante i quali al posto dei normali programmi ad andare in onda è stato il suono delle sirene dell’allarme aereo. La notizia dell’attacco informatico è stata confermata su Telegram dal ministero per le emergenze di Mosca che ha immediatamente dichiarato l’allarme – accompagnato dall’invito a mettersi immediatamente al riparo nelle regioni di Mosca, San Pietroburgo, Sverdlovsk e Belgorod – falso e non corrispondente e verità. Non è la prima volta che le emittenti russe sono bersaglio di un attacco informatico di questo tipo.