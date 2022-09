Attacco informatico in Portogallo, violati i dati personali del presidente Rebelo de Sousa

I dati personali del presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa sono stati violati durante l’attacco informatico di Ragnar Locker alla compagnia aerea di bandiera nazionale Tap. Rebelo de Sousa ha detto di aver immediatamente preso precauzioni riguardo al suo indirizzo e-mail, che era l’unico dettaglio non generalmente noto, poiché il suo nome completo, data di nascita e indirizzo sono tutti di dominio pubblico. A fine agosto, Ragnar Locker ha affermato di aver ottenuto dati dai server di Tap. Lunedì, il gruppo hacker si è vantato di aver pubblicato i dettagli personali di un milione e mezzo di clienti Tap sul dark web e ha criticato la compagnia aerea per il suo mancato rispetto della privacy, affermando di non aver crittografato i dati.