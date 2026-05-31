Attentato a cronista, minacce anche a Meloni e don Patriciello

Ci sono minacce indirizzate anche alla premier Giorgia Meloni, oltre che a don Patriciello e alla vittima, nella lettera lasciata davanti all’abitazione di Adriano Cappellari, il cronista di Enego (Vicenza) oggetto di un attentato incendiario la scorsa notte. Cappellari aveva già ricevuto lettere anonime simili contenenti minacce e inviti a interrompere la sua attività, alcune accompagnate da fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli e ai soggetti raccontati, con accuse a Meloni e Patriciello.

Collaboratore per il quotidiano Il Giornale di Vicenza e per il quindicinale locale L’Altopiano, Cappellari, 20 anni, era salito alla ribalta della cronaca nazionale per il suo forte impegno nel raccontare la complessa realtà di Caivano (Napoli) e per il suo aperto sostegno alle attività anti-camorra di don Maurizio Patriciello. Proprio questo filone giornalistico lo ha reso negli ultimi mesi bersaglio di intimidazioni pesantissime.