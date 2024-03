Attentato a Mosca, l’Isis posta il video: invocato “Allahu akbar”

Lo Stato Islamico ha pubblicato nuovi video dell’attacco alla sala concerti Crocus City di Mosca: nelle immagini si vedono gli uomini armati che si filmano mentre danno la caccia agli spettatori attraverso l’atrio della sala concerti, gli sparano a bruciapelo, tagliano la gola a una persona già a terra, uccidono decine di persone. Ad un certo punto, uno degli uomini armati dice a un altro di “ucciderli e non avere pietà”. I video sono stati pubblicati dall’agenzia di stampa Amaq.

“Allahu akbar”. dice chiaramente uno dei terroristi dell’Isis nel video girato da loro durante la strage al Crocus City Hall di Mosca. La frase è pronunciata – ma non gridata, come in altri attentati dello Stato Islamico – a circa metà del filmato ed è l’unica dichiarazione in arabo, mentre il resto delle dichiarazioni è in lingua non araba.