“Dopo la folle aggressione a Salman Rushdie e’ ancora piu’ urgente contrastare la violenza estremista e l’odio legato alla cancel culture. Le minacce a J. K. Rowling non sono minacce alla sola scrittrice ma all’idea stessa di liberta’. Non sono temi da campagna elettorale? Non importa: la politica deve far sentire la propria voce contro l’odio. Ovunque”. Lo scrive sui social il leader di Iv, Matteo Renzi.