Attentato contro i turisti nel Kashmir indiano, almeno 24 morti

Uomini armati in azione a Pahalgam

Milano, 22 apr. (askanews) – Uomini armati hanno attaccato i turisti nel Kashmir sotto amministrazione indiana. Non c’è stata conferma immediata da parte delle autorità del numero delle vittime, ma un alto ufficiale di polizia della regione, parlando in condizione di anonimato, ha descritto un massacro in cui sono state uccise almeno 24 persone.”I responsabili di questo atto atroce saranno processati, non saranno risparmiati”, ha dichiarato il Primo Ministro Narendra Modi in una dichiarazione. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell’attacco, ma i ribelli nella regione a maggioranza musulmana hanno condotto un’insurrezione dal 1989.Chiedono l’indipendenza o una fusione con il Pakistan, che controlla una parte minore della regione del Kashmir e, come l’India, la rivendica interamente.L’attacco arriva il giorno dopo l’incontro di Modi con il vicepresidente statunitense J.D. Vance, in visita di quattro giorni in India. L’attacco è avvenuto nella popolare località turistica estiva di Pahalgam, a circa 90 chilometri di strada dalla città chiave di Srinagar.