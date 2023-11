Attenzione alla ritocchino-mania! Si rischia di diventare tutti uguali

In una società sempre più globalizzata, commercialmente unificata, “governata” dagli idoli più o meno futili creati dai social, correre il rischio di omologarsi per diventare uguali agli altri sta diventando una sorta di diktat silente. O, forse, lo è già diventato. Parliamo dei “ritocchini” estetici. Fino a pochi anni fa, erano il “privilegio” (anche per via dei costi inaccessibili) di attrici, presentatrici tv, divi e dive internazionali “obbligati” per lavoro a rimanere sempre (più o meno) uguali e destinati -o costretti- ad un’eterna giovinezza da mettere in bella mostra dinanzi agli occhi del pubblico. E, purtroppo, non di rado, cantanti e star hollywoodiane hanno sorpreso (e non sempre positivamente) per i loro cambiamenti estetici che, in qualche caso, hanno totalmente stravolto i connotati dei loro visi con sembianze simil-“zombie”. Nella stragrande maggioranza dei casi, però, questa tipologia di interventi estetici -quando eseguiti da mani esperte e da seri professionisti del settore- sono ammirevoli per quanto la tecnica medica riesca a (ri)donare una nuova “giovinezza” al volto segnato da ormai troppi anni e da altrettante primavere. Ma, come dicevamo prima, se sul finire dello scorso secolo la chirurgia estetica era una nicchia riservata a pochi, negli ultimi anni, invece, essa ha visto un sostenuto e costante processo evolutivo, aprendosi alla massa e declinandosi in specializzazioni sempre più raffinate e di precisione, con metodiche mirate… ed anche a costi più abbordabili. Ecco, quindi, che il “ritocchino” è diventato più “democratico” ed accessibile a tutti. Tutti, ovvero: donne, uomini, giovani, anziani di ogni parte del Pianeta. Addirittura, in alcune parti del mondo -anche in Italia, per la verità- esistono dei centri specializzati nei cosiddetti “ritocchini da pausa pranzo” dove si effettuano trattamenti veloci biostimolanti, filler ai glutei, zigomi, laser, radiofrequenza ecc… in pochissimo tempo; quello, appunto, della pausa pranzo. Si va, ci si sottopone ad un trattamento soft e, poi, via nuovamente in ufficio. Intanto, ritornando alla dilagante “ritocchino-mania” è inutile sottolineare che si sta parlando di operazioni chirurgiche ed estetiche e di metodologie iniettive (con filler a base di acido ialuronico e botox) che devono essere necessariamente eseguiti da medici specializzati con anni di studi e specializzazioni alle spalle e non da altra tipologia di professionisti. Questo, ovviamente, è il punto cardine ed imprescindibile per affrontare la questione, come lo è pure il fatto che ben vengano operazioni per curare malformazioni o per migliorare parti del viso e del corpo che necessitano correzioni ad inestetismi sofferti (anche psicologicamente) dai pazienti. Altra faccenda, però, è ricorrere ad iniezioni di botox e filler anzitempo o a dismisura per alzare sopracciglia e/o gonfiare zigomi, labbra ecc… anche quando non esiste alcuna necessità se non quella di apparire alla moda; perché, sì, anche quella del ritocchino sta assumendo sempre più le fattezze di “status-symbol”. No coment! “In medio stat virtus” dicevano i latini e caspita se avevano ragione! Nella vita così come nelle vicende quotidiane, infatti, ci vogliono: equilibrio e moderazione, evitando eccessi. In questo senso, cosa c’è di più brutto che vedere visi rovinati da troppi interventi estetici, soprattutto, sulle giovani ragazze di 18-25 anni? Eccessivamente “ritoccate” ad arte verso un ideale estetico (?) che le rende tutte “faccia da Barbie”, con labbra enormi e turgide, zigomi alti, fronti spianate ecc… Ma, poi, per assomigliare a chi? Per essere uguale a? Per avere foto-fotocopia insieme alle proprie amiche, tutte simili tra loro? Per sembrare la diva di copertina di questo mese? Per apparire più sexy su Instagram? Senza ombra di dubbio, il ritocchino non è del tutto auspicabile in giovane età ma sicuramente più utile passati i 35-45 anni, tempi maturi (come la propria pelle) quando qualcosa si può fare. Anzi, ben vengano tecniche non invasive e riassorbibili per migliorare qualche piccolo cedimento dovuto all’età, ma anche in questo caso: attenzione, ancora una volta, a non esagerare. D’altronde, a chi non è capitato di vedere per strada, al supermercato, nei negozi donne con labbra esageratamente “gonfiate” a canotto, occhi sottilissimi per via di lifting maldestri, visi inespressivi e “congelati” da troppo botox ecc…? Paradossale vedere gruppi di amiche o colleghe passate tutte dallo stesso chirurgo e somigliarsi una con l’altra, magari vestite anche similmente e con lo stesso taglio e colore di capelli più o meno simile. Una uguale all’altra. Una nuova fenomenologia dell’essere umano che si va ad affiancare alla moda dei tatuaggi all-over. De gustibus. Per il resto, da ripetersi all’infinito, la regola aurea rimane sempre quella di affidarsi alle mani esperte di un bravo medico. E, poi, è utile non eccedere ed abusare delle “punturine”; ormai, infatti, si va dal medico estetico con la stessa frequenza con la quale si fa il cambio di guardaroba di stagione… in qualche caso, anche a cadenza bimestrale! Troppi ritocchini e con risultati che, non di rado, cancellano la propria personalità, le proprie caratteristiche estetiche, obliterando a se stesse/i (anche gli uomini non sono esenti da questo discorso) i propri lineamenti naturali. Ben diceva l’indimenticabile Anna Magnani quando, sul set, proferiva al suo truccatore: “Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. C’ho messo una vita a farmele!”. Questione di allure ed attitudine; per il resto: occhio alla “ritocchino-mania!” e… procedere sempre con moderazione.