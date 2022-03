Atterraggio di emergenza per aereo privato con a bordo Trump, avaria al motore

Atterraggio di emergenza nel weekend per l’aereo privato su cui stava volando l’ex presidente Donald Trump, a causa di problemi ad uno dei motori. Lo riportano i media Usa. Sabato il tycoon stava volando da New Orleans a Palm Beach in Florida dopo aver parlato ad un evento di donatori repubblicani, uno dei quali gli aveva prestato un Dassault Falcon 900 per rincasare. Ma dopo 20-30 minuti in volo il pilota ha deciso di ritornare a New Orleans per problemi ad uno dei motori. A bordo c’erano anche consiglieri, staff e agenti del Secret Service. Un altro donatore ha poi offerto il suo jet a Trump per tornare a casa, senza incidenti.