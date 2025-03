Attilio Sequi è il nuovo d.g. dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Attilio Sequi è il nuovo direttore generale dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), subentrando a Nando Minnella, che svolge il ruolo dal settembre 2020 a febbraio 2025. La nomina viene deliberata dalla giunta esecutiva dell’Infn. Sequi vanta un solido background nella gestione di progetti e nell’amministrazione nel settore della ricerca. Si laurea in Economia Aziendale all’Università Bocconi e si specializza in project financing presso la Luiss Business School. Dopo una lunga esperienza nella gestione di progetti infrastrutturali, orienta il proprio percorso verso il settore della ricerca e dell’innovazione. Nel 2014 collabora con l’Università di Sassari nella progettazione europea, diventando nel 2016 Dirigente dell’Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione. In questa posizione, svolge un ruolo chiave nella creazione del laboratorio Sar-Grav e nella preparazione della candidatura italiana per l’Einstein Telescope, infrastruttura dedicata allo studio delle onde gravitazionali. Nel 2020, Sequi entra in Infn come direttore dei Servizi alla Ricerca, assumendo nel 2022 anche il ruolo di vicedirettore generale. Questa esperienza lo prepara al nuovo incarico, consentendogli di sviluppare una visione strategica dell’Istituto.