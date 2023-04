Un uomo di 72 anni, Calogero Palmeri, militante e attivista del Pd, e’ morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto al km 14 della via Flaminia a Roma. La vittima viaggiava in sella ad uno scooter quando, per una dinamica ancora al vaglio degli agenti della polizia locale di Roma Capitale, si e’ scontrato con un furgone. Inutile ogni tentativo di soccorso, l’uomo e’ morto sul posto. Il conducente del furgone e’ stato portato al Sant’Andrea per accertamenti.