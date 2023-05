Attualità del pensiero economico di Giuseppe Toniolo a 11 anni dalla sua beatificazione: convegno a Napoli

In occasione dell’undicesimo anno della beatificazione di Giuseppe Toniolo, allo scopo di stimolare, soprattutto nei giovani, l’impegno per lo studio e l’approfondimento del pensiero sociale cattolico e del magistero pontificio, la Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani – Campania, organizza venerdì 5 maggio 2023 dalle ore 9,30 nel salone dell’Ipogeo della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” a Napoli, in via Capodimonte n. 13, il convegno Politiche del lavoro oggi. Il pensiero di Giuseppe Toniolo.

L’evento, si legge in una nota, “è occasione per promuovere il pensiero di Giuseppe Toniolo, sposo e padre, professore universitario di economia che offre l’esempio di come un cristiano è chiamato a vivere la propria fede in famiglia, nella professione, nella società civile e a servire l’annuncio del Vangelo nella Chiesa e nel mondo attraverso lo studio e l’applicazione della dottrina della Chiesa nella dimensione sociale, economica e politica. Nel corso del convegno sarà presentato il Bando del concorso Premio “Giuseppe Toniolo” 2024, giunto alla sua terza edizione rivolto, per l’anno scolastico e accademico 2023/2024 agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Campania e agli studenti delle Università italiane”.

L’iniziativa, è promossa in collaborazione con la Rete delle associazioni “Giuseppe Toniolo” (Fondazione di Studi Tonioliani Campania, Fondazione Guida alla Cultura, Fondazione T. & L. De Beaumont Bonelli, Ad Alta Voce, Amci Sezione Diocesana di Nola, Arcobaleno, FORUM delle associazioni Sociosanitario, La Fontana del Villaggio, La Missione del Cuore Immacolato di Maria, MCL Unione Provinciale di Napoli, Prometeo, Terre di Campania, Ucid (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) Campania e Napoli; Pro Loco di San Vitaliano) del Liceo dell’Arte e della Comunicazione “G. de Chirico” di Torre Annunziata e il patrocinio: Arcidiocesi di Napoli, Mim (Ministero dell’Istruzione e del Merito) – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Direzione Generale; Cisl Campania, Ucsi (Unione Cattolica Stampa Italiana) Campania, Acli Napoli, Ugci (Unione Giuristi Cattolici Italiani) di Napoli, Ugci (Unione Giuristi Cattolici Italiani) sezione di Nola “Nicola Ferraro”, Ass. Lan (Amici del Lan Liceo Artistico di Napoli Artisti in Movimento), Aci (Azione Cattolica Italiana) della Diocesi di Napoli, Segni dei Tempi, Lapilli.

PROGRAMMA

Saluti

Mons. Nicola Longobardo, Rettore della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio” Capodimonte – Napoli e Assistente ecclesiastico della Fondazione di Studi Tonioliani per la Campania e il Sud Italia

Introduce

Francesco Manca, segretario organizzativo nazionale della Fondazione di Studi Tonioliani

Interventi

Felicio Izzo, Coordinatore della segreteria organizzativa del Premio “Giuseppe Toniolo”

Mario Di Costanzo, delegato episcopale settore Cultura dell’Arcidiocesi di Napoli

Stefania Brancaccio, imprenditrice, vicepresidente nazionale Ucid e presidente Ucid Campania

Doriana Buonavita, segretaria generale Cisl Campania

Mario Rusciano, professore emerito; già ordinario di Diritto del Lavoro, Università di Napoli Federico II

Modera

Carlo Lettieri, giornalista, addetto stampa della Diocesi di Pozzuoli