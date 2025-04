Audaci e sportive: le donne nei periodici italiani del ventennio 1922/1945

Organizzata dalla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia e dalla Fondazione Casa di Oriani di Ravenna con il supporto del Centro Mic- Moda Immagine e Costumi dell’Università degli Studi di Milano, protagonista di questa mostra la donna, raccontata e ritratta nei periodici della prima metà del Novecento. La rassegna, curata da Elena Pala ed Emanuela Scarpellini, si sofferma sulle molteplici rappresentazioni della figura femminile dal 1922 al 1945 : la donna borghese che può permettersi di seguire le tendenze moda e si aggiorna acquistando riviste patinate, la massaia rurale tanto celebrata dal regime fascista come “angelo del focolare” che si occupa della cura della casa e delle battaglie autarchiche imposte dal fascismo, la donna sportiva che Mussolini celebra come nuova rappresentante del “bel paese “ed infine la donna della resistenza che, lottando per la libertà, trova anche il tempo per emanciparsi. La “signora elegante”, a differenza dalla stragrande maggioranza delle italiane, appartiene ad una ristretta cerchia privilegiata: incurante ai dettami di sobrietà del fascismo, segue molte riviste femminili per essere sempre al passo con le tendenze di stagione, le sfilate, sa riconoscere il marchio sui capi che certifica la garanzia” stile italico “dei materiali usati. Per tutte le altre donne invece la moda è fatta di riciclo dei tessuti, di riparazioni e senza sprechi, utilizzando anche abiti già usati. Maglioni e golfini vengono lavorati con lana acquistata o recuperata mentre dalle lenzuola della dote si cucivano abiti. Si procede poi nel percorso espositivo soffermandosi sui manichini vestiti, sulle riviste di giornali e su alcune didascalie che spiegano ulteriori eventi culturali, storici e politici legati alla storia del costume femminile: durante la guerra si ricorre alla tela gommosa dei palloni frenanti degli aerei per confezionare gli impermeabili per tutta la famiglia mentre la seta dei paracadute veniva trasformata in raffinati abiti, insomma, nulla viene sprecato ma tutto riutilizzato con grande parsimonia anche a causa della diffusa povertà. I “tessili dell’autarchia sono quelli che, in ore tristi per il nostro Paese, la nostra genialità ha escogitato per bastare a noi stessi” recita la propaganda fascista. Canapa e ginestra fanno da base alle fibre inventate per sostituire il cotone, la lana si ricava dal latte, il rayon viene usato per gli indumenti intimi tanto che nel 1925 l’Italia diventa la seconda Nazione al mondo, dopo gli Stati Uniti, per la produzione di questo materiale. Nel 1937 viene organizzata a Roma La Mostra del Tessile Nazionale e nel 1941 a Venezia la Mostra del tessile e dell’abbigliamento autarchico i cui tessuti esposti sono tutti rigorosamente made in Italy. L’esposizione sottolinea la tendenza del fascismo a militarizzare la società: si ravvisa nelle uniformi che vengono indossate nei raduni oceanici, per strada, nei luoghi di lavoro. Infatti, una sezione della mostra è proprio dedicata alle uniformi di epoca fascista. Sin dalla piccola età, il regime “veste” le “piccole italiane” cosicché diventino, da adulte, soldatesse del Servizio ausiliario femminile. Il colore predominante è il nero. Tuttavia, nell’autunno del 1943 si diffonde una divisa femminile “morale”: quella delle ribelli che prendono parte alla Resistenza. Esse non si distinguono per una uniforme da ostentare bensì si oppongono alla stessa ed alla dittatura in particolare, manifestando tutta l’insofferenza dei diktat del regime fascista.

Celebrata nelle vesti di sportiva, la figura femminile si pone al centro del mondo delle attività agonistiche: le donne italiane primeggiano per i loro traguardi laddove il regime fascista concepisce lo sport femminile come strumento di “sanità razziale, pur senza rinunciare alle ghirlande di bellezza”. Anche la stagione invernale con le piste innevate attira le donne appassionate di sci e non, desiderose di sfoggiare mise all’ultima moda. Dal calzone alla cavallerizza degli anni Trenta a quello di taglio maschile, cappello con pompon, scarponi da sci ” in cuoio lucido grigio argento allacciati da striscioline in cuoio blu Savoia”, alle sciarpe, guanti e cappelli, tutto rigorosamente in maglia.

Il cursus della mostra segue i riflessi politici e sociali del ventennio fascista intrecciandosi con quelli di genere che racchiudono al loro interno i momenti di una storia del costume italiano tutta al femminile.