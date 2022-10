Audio Berlusconi, Calenda: “Cav cerca di sabotare avvio governo Meloni”

(Adnkronos) – “Berlusconi cerca di sabotare l’avvio del governo Meloni. Io da avversario ho apprezzato la chiarezza della nota di Meloni perché ribadisce che la politica estera è la bussola di una coalizione di governo e se uno la pensa diversamente non può stare al governo. Detto ciò, io penso che si ricomporranno perché non ci sono alternative. Ma tutto quello che abbiamo detto in campagna elettorale, e cioè i programmi, le attitudini e i rapporti, ciò e dovrebbe comporre una maggioranza di governo, tra i leader della destra sono disastrosi”. Così il leader di Azione Carlo Calenda ospite di Controcorrente.