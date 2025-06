Audiolibri, Audible annuncia nuovo adattamento di Orgoglio e Pregiudizio

Milano, 4 giu. (askanews) – Audible, la società Amazon attiva nella produzione e distribuzione di audiolibri, podcast e serie audio, e Brock Media, casa di produzione cinematografica pluripremiata, ha annunciato il nuovo adattamento Audible Original di una delle più grandi storie d’amore di sempre: “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen. Questo ambizioso progetto, fedele al testo originale, offre al tempo stesso una prospettiva interiore unica dal punto di vista di Elizabeth. L’Audible Original sarà distribuito a livello globale in inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese brasiliano, con cast d’eccezione per ogni Paese.

Il cast dell’edizione in lingua inglese sarà guidato dalla vincitrice del BAFTA Marisa Abela (Industry, Back to Black) nei panni dell’affascinante e arguta eroina romantica Elizabeth Bennet, e dal candidato ai BAFTA e ai BIFA Harris Dickinson (Babygirl, The Iron Claw) nel ruolo del suo enigmatico corteggiatore, Mr. Darcy.

Marisa Abela ha dichiarato a proposito del suo ruolo: “Elizabeth Bennet è uno dei personaggi più straordinariamente intelligenti e iconici della letteratura, ed è stato un onore incredibile vestire i suoi panni. Ciò che amo di questo adattamento è il modo in cui ci permette di entrare nel suo mondo interiore in modo così vivido e intimo – è allo stesso tempo senza tempo e incredibilmente attuale. Registrare questo progetto con un cast e un team così straordinari è stata una vera gioia, e non vedo l’ora che gli ascoltatori possano viverlo”.

Harris Dickinson ha raccontato: “Interpretare Mr. Darcy è stata un’esperienza straordinaria. L’ho sempre considerato un personaggio iconico, ma poter approfondire davvero il romanzo attraverso questo processo mi ha fatto apprezzare in modo del tutto nuovo sia lui che il suo mondo. Far parte di un cast così talentuoso ha reso tutto ancora più speciale. È un vero privilegio prendere parte a qualcosa di così intramontabile”.

A dare nuova vita agli iconici personaggi di questo amato classico ci saranno Will Poulter nel ruolo di Mr. Wickham, Jessie Buckley nei panni di Caroline Bingley, Toheeb Jimoh in quelli di Mr. Bingley, e la vincitrice di Golden Globe e Tony Award Glenn Close, che interpreterà Lady Catherine De Bourgh. Completano il cast David Gyasi nel ruolo di Mr. Gardiner, Rosalind Eleazar come Mrs. Gardiner, Bertie Carvel nei panni di Mr. Collins e Leah Harvey nel ruolo di Charlotte Lucas.

Unendosi a Abela nella famiglia Bennet ci sono Bill Nighy nel ruolo di Mr. Bennet, Marianne Jean-Baptiste in quello di Mrs. Bennet, Sophie Wilde come Jane Bennet, Antonia Salib come Kitty Bennet, Patricia Allison come Lydia Bennet e Aasiya Shah come Mary Bennet, tutti supportati da un cast corale completo.

L’adattamento di Orgoglio e Pregiudizio di Audible è stato realizzato dalla scrittrice pluripremiata Lulu Raczka (Women, Beware the Devil) e diretto da Dionne Edwards (Pretty Red Dress, A Thousand Blows), segnando il suo debutto come regista di serie audio. Questo Audible Original, nato dalla collaborazione con Brock Media, porta la firma della produttrice esecutiva Sarah Brocklehurst (The Outrun), pluricandidata ai BAFTA, e della produttrice Nicole Davis.

Aurelie de Troyer, Head of Regional Content Europe di Audible, ha parlato del lavoro di produzione: “È straordinario come Orgoglio e Pregiudizio abbia resistito in tutto il mondo alla prova del tempo, diventando una delle storie d’amore preferite di ogni generazione. La sceneggiatura di Lulu Raczka è avvincente e trasmette tutta l’energia di Jane Austen in modo coinvolgente e moderno. Grazie all’intimità dell’audio, possiamo dare vita a una passione e a un romanticismo davvero travolgenti, resi ancora più potenti dall’alchimia irresistibile tra Marisa Abela e Harris Dickinson nei ruoli di Elizabeth e Darcy”.

Portato in vita grazie alla tecnologia Dolby Atmos, “Orgoglio e Pregiudizio” presenta un design sonoro cinematografico che costruisce le tensioni romantiche e condivide i pensieri più intimi di Elizabeth, grazie all’innovativo sound design di Brain Audio. Il tutto è accompagnato da una vivace colonna sonora originale, creata dal produttore e compositore nominato al Grammy Morgan Kibby (M83, The Watcher).

L’adattamento in lingua inglese di “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen sarà disponibile dal 9 settembre nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Canada, in India e in Australia, in occasione del 250° anniversario della nascita dell’autrice. Maggiori informazioni riguardo agli adattamenti in italiano, spagnolo, francese, tedesco e portoghese brasiliano saranno disponibili più avanti nel corso dell’anno, inclusi i nomi dei cast locali e le date di uscita.