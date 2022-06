Auge, un consultorio gratuito per gli imprenditori e cittadini in difficoltà. Striano (Partitalia): Migliaia al collasso

Si è tenuto all’Hotel Ramada di Napoli il dibattito organizzato dall’Auge (Accademia universitaria degli studi giuridici europei) sul tema “C’è in gioco la povertà”.

All’evento organizzato dal Rettore dell’Accademia Giuseppe Catapano, ha partecipato, tra gli altri, Andrea Striano, coordinatore provinciale a Caserta di Partitalia.

Obiettivo dell’evento, si legge in una nota, era “avviare una campagna di diffusione di uno strumento che l’Auge ha promosso già da tempo, ovvero la costituzione presso ogni comune italiano di un consultorio gratuito per cittadini e imprenditori in difficoltà economica. Uno strumento che può aiutare tante persone in crisi ad attenuare le loro ansie”.

Partitalia ha rimarcato la necessità di creare un ponte tra le istanze dei cittadini e il Governo. “Spesso i parlamentari sono distanti dalla realtà vissuta dai comuni cittadini e per loro “è impossibile poter decidere le linee di indirizzo politico economico in modo più specifico. Ecco perché si pensa che con i vari bonus verranno risolti tutti i mali. Ma non è così”. “Oggi – ricorda Striano – un lavoratore percepisce uno stipendio medio netto di 1.300 €. Se decurtiamo le spese per il mutuo, l’affitto, le bollette, il carburante (arrivato in questi giorni nuovamente intorno ai 2 € al litro), i generi alimentari, l’abbigliamento, utenze energetiche, e quelle per la manutenzione auto, i bolli e tasse varie, spese di istruzione per i figli, ci accorgiamo di quanto siamo poveri. E il Governo pensa davvero di risolvere il problema erogando un bonus una tantum di 200 euro? E le piccole (o meglio micro) imprese sono costrette a pagare tasse in media superiori a quelle degli altri Paesi europei. Finanziare la spesa pubblica del Paese è diventata la vera mission delle imprese italiane. Non sono più orientate a fare business ma sono orientate a sostenere lo Stato. E lo Stato come ricambia? Lasciando sole le imprese nei momenti di crisi come il Covid e il conflitto russo-ucraino”.

Partitalia, “la cui mission è difendere gli imprenditori dalla crisi – prosegue la nota – plaude all’iniziativa dell’Auge e darà il proprio contributo affinché i Comuni della provincia di Caserta possano prendere in considerazione l’apertura di consultori gratuiti”. E si invita “ogni lavoratore autonomo, Partita Iva e cittadino lavoratore di unirsi al Movimento Partitalia al fine di svegliare una politica che non riesce più a dare risposte. Insieme possiamo tornare protagonisti e ridare speranza al nostro Paese”.